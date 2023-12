Alex Pompa | il ragazzo che ha ucciso il padre per difendere la madre condannato a 6 anni di carcere

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), ilche hasuo, è statoa 6e due mesi di. Nel 2020 aveva colpito con una coltellata il genitore Giuseppe perlanel corso dell’ennesima lite familiare. La Corte d’Assise di Torino ha pronunciato la sentenza, mentre in primo grado il giovane aveva ricevuto l’assoluzione per legittima difesa. I giudici hanno anche disposto il rinvio degli atti in procura per valutare le testimonianze del fratello e della mamma. Il procuratore generale Alessandro Aghemo aveva chiesto sei, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. Una pronuncia della Corte costituzionale ha permesso l’applicazione della prevalenza di alcune attenuanti rispetto alle ...

Uccise il padre violento: condannato a sei anni per aver difeso la madre. Lei: 'Potevo essere l'ennesima vittima'

