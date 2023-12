Alex Pompa condannato a 6 anni e 2 mesi | uccise il padre a coltellate per difendere la madre | lei | Potevo essere l' ennesima vittima

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)è statoa 6, 2e venti giorni di reclusione per aver ucciso ailGiuseppe, nel 2020 a Collegno (TO), perladurante l'lite in famiglia., la sentenza lo condanna a 6, 2e 20 giorni per aver ucciso suo