Ajax-AEK Atene | Europa League | tv | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)-AEKè una partita valida per la sesta giornata della fase a gironi die si gioca giovedì alle 21:00: tv,. Il gruppo B inizialmente appariva come uno dei più equilibrati, essendo composto da club di un certo blasone (e Marsiglia) e da squadre emergenti come il Brighton di Roberto De Zerbi e i campioni di Grecia dell’Aek. Akpom – IlVeggente.it (Ansa)Ma, a novanta minuti al termine della fase a gironi, le gerarchie sono abbastanza delineate e due settimane fa sono arrivati anche i primi verdetti.e Aek, che si affronteranno nell’ultimo turno, non possono più proseguire l’avventura in: rispettivamente ultima e penultima, separate ...