Airbnb | pagherà 576 milioni Arrivati gli accordi con il Fisco

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La piattaforma di affitti breviverserà all’Agenzia delle Entrate 576di euro in relazione agli anni 2017 – 2021. In una nota infatti la società spiega che si sta “anche proseguendo il confronto costruttivo con le autorità per quanto riguarda il periodo 2022-2023. L’Italia è un mercato importante per” e non cercherà di recuperare dagli ospiti le ritenute fiscali per questo periodo. Il mese scorsoera stato oggetto di un sequestro per 779di euro avvenuto da parte della procura di Milano nel periodo 2017-2012, periodo in cui all’azienda era contestata la mancata applicazione del decreto entrato in vigore nel 2015. Questo decreto imponeva alla piattaforma di trattenere la cedolare secca al 21% sugli affitti. L’azienda allora aveva presentato dei ricorsi che sono però ...