Airbnb | accordo con l’Agenzia delle Entrate | pagherà 576 milioni

Leggi su tpi

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)ha deciso di accordarsi cone pagare 576di euro per chiudere il contenzioso con le autorità italiane. Lo ha comunicato la piattaforma degli affitti brevi in una nota, specificando che l’copre il periodo dal 2017 al 2021. Per quei cinque anni, la procura di Milano aveva contestato il mancato pagamento della cosiddetta “cedolare secca” su 3,7 miliardi di euro di canoni di locazione, corrisposti dagli ospitistrutture ricettive che usano la piattaforma. Accusa che ha spinto la gip Angela Minerva a ordinare il sequestro preventivo di oltre 779di euro a carico dellaIreland Unlimited Company, società di diritto irlandese, e di tre manager del ...