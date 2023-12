Aggressione arbitro in Turchia | Pierluigi Collina lancia l’allarme

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Continuano ad arrivare le reazioni dopo il gravissimo episodio che ha sconvolto la. L’Halil Umut Meler è stato aggredito al fischio finale di Ankaragucu e Rizespor dal presidente della squadra di casa. “Halil Umut Meler è un ottimoe una brava persona. Posso dirlo perché l’ho visto diverse volte sul campo di gioco e ho trascorso del tempo con lui alla Coppa del Mondo Under 20 in Argentina all’inizio di quest’anno. Né l’, né l’uomo, meritavano di vivere l’esperienza vissuta ad Ankara”. Sono le parole di, attuale presidente della commissione arbitri della Fifa. “Stava svolgendo il suo lavoro quando è stato aggredito sul campo di gioco al termine di una partita che aveva appena arbitrato. L’immagine di Halil Umut steso a terra, con le mani ...

Turchia, arbitro aggredito. Il commento di Collina è durissimo

Pierluigi Collina , presidente della commissione arbitri della Fifa , ha commentato l'subita in campo dall'Meler in Turchia e ha parlato del mondo che rappresenta in una nota: " Halil Umut Meler è un ottimoe una brava persona. Posso dirlo perché l'ho visto ...

Aggressione all'arbitro di Super Lig in Turchia: sospeso il campionato La7

Turchia, campionato sospeso dopo l'aggressione all'arbitro Halil Umut Meler - Sportmediaset Sport Mediaset

Turchia, arbitro aggredito. Il commento di Collina è durissimo

L'ex fischietto, presidente della commissione arbitri della Fifa interviene dopo il gravissimo caso di Halil Umut Meler ...

Turchia, campionato sospeso dopo l'aggressione: l'arbitro ha diretto anche la Lazio

Il massimo campionato di calcio maschile è stato sospeso a tempo indeterminato dopo la brutale aggressione di qualche giorno fa. Lunedì sera l'arbitro Meler è stato aggredito dal presidente ...