Aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna per la “Polynt SpA” a San Giovanni Valdamo

Leggi su lortica

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La Prefettura di Arezzo, in collaborazione con il Comune di San, ha avviato le attività dideldidell’Azienda “SpA” con sede in San, via del Pruneto n. 40. Tale iniziativa si inserisce nel rispetto del Decreto del Ministero per la Tutela del Territorio e del Mare n. 200, del 29/9/2016, che regolamenta la consultazione della popolazione sui piani di. Le informazioni messe a disposizione riguardano: Descrizione e caratteristiche dell’area oggetto della pianificazione. Natura dei rischi associati. Azioni previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti di un incidente. Autorità pubbliche coinvolte ...