Affitti a Palermo | qual è la situazione oggi?

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Una casa in affitto acosta il 10,25% in più dell’anno scorso: in media 8,39 euro per metro quadro. Sì, è vero, nonostante l’aumento è davvero poco rispetto al costo al metro quadro di Roma o se paragonato al costo deglia Milano, tuttavia canoni di affitto così economici non sono un’esclusiva del capoluogo siciliano, ad esempio a Torino affittare una casa costa poco di più, in media 10,71 euro al metro quadro. Entrambe le città permettono quindi di affittare case di grandi metrature ad un prezzo sostenibile anche da giovani lavoratori, single e studenti. Vediamo più nel dettaglio il costo degliper tutte le esigenze abitative. Stanze in affitto a, i quartieri migliori per gli studenti Iniziamo dagli studenti che cercano casa, il prezzo medio per l’affitto di ...