AEW | L’arrivo di Dolph Ziggler è sempre più vicino

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La prossima settimana raggiungiamo una scadenza importante poiché Nic Nemeth, alias, avrà ottemperato alla clausola di non competizione nei successivi 90 giorni al suo licenziamento. Il Wrestler era stato licenziato circa tre mesi fa, quando la WWE aveva sentito il bisogno di far quadrare i conti in prossimità del suo accorpamento (e conseguente vendita) al marchio TKO. Insieme a, molti altri atleti si videro il proprio contratto rescisso, tra cui Mustafà Alì, Dana Brooke, Elias e Shelton Benjamin. Nic Nemeth è All Elite? Ci si è abituati oggi a veder balzare da una federazione all’altra le giovani promesse. Ciò accade soprattutto non appena un nome altisonante viene licenziato dalla Compagnia concorrente. Il caso dinon si dissocia dagli altri. Sin dal suo licenziamento hanno ...