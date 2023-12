Aeroporto | un 2023 d’oro | quasi 16 milioni di passeggeri | 200 milioni di fatturato e l’ok al Piano di Sviluppo Aeroportuale

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Orio al Serio. Poco meno di 16ditrasportati, un volume d’affari di oltre 200, l’approvazione deldi Zonizzazione Acustica e la chiusura della procedura sulla conformità urbanistica deldi: sono i traguardi che l’di Orio al Serio ha raggiunto in unricco di soddisfazioni, tra le quali non vanno dimenticate anche la conclusione della prima fase dell’indagine epidemiologica di Ats Bergamo e la prima posizione assoluta in Europa a livello di apprezzamento dei viaggiatori. Il primo anno completo senza alcuna restrizione legata alla pandemia, con il “boost” della nomina di Bergamo a Capitale italiana della Cultura insieme a ...