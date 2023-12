(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Pescara - "Scalo aereo costretto a sospendere le operazioni, solo duegiornata effettuati. Incertezza per il prossimo decollo." L'd'ha annunciato ladelle condizioni dinel tardo pomeriggio, interrompendo le operazioni di volo. Gli unici dueprevisti per la giornata, diretti a Bergamo e Tirana, sono riusciti ad atterrare e ripartire in orario, ma tutti gli altrisuccessivi sono stati sospesi. Inizialmente si era valutato di dirottare alcunisu Pescara, mal'diaveva dovuto chiudere ascarsa visibilità. I ...

L'aereo in arrivo da Catania ha un guasto, scattano le procedure d'emergenza per l'atterraggio

Atterraggio in 'emergenza' (come da procedura) nell'd'di Pescara sabato 9 dicembre per il volo della compagnia irlandese Ryanair proveniente da Catania. Come si legge in un post condiviso dalla pagina 'Amici dell'd'' ...

Atterraggio d'emergenza per volo Ryanair in avvicinamento all'aeroporto d'Abruzzo Abruzzo Cityrumors

Ancora problemi causati dalla nebbia nell'aeroporto d'Abruzzo IlPescara

Aeroporto d'Abruzzo: Chiusura Temporanea a Causa della Nebbia, Dirottati anche voli per Ancona

Cronaca Pescara - 13/12/2023 11:16 - "Scalo aereo costretto a sospendere le operazioni, solo due voli della giornata effettuati. Incertezza per il prossimo decollo." ...

Atterraggio d’emergenza per volo Ryanair in avvicinamento all’aeroporto d’Abruzzo

Sabato mattina i passeggeri di un volo low cost Ryanair hanno vissuto attimi di paura a causa di un guasto del velivolo che ha costretto il pilota a un atterraggio d’emergenza mentre si avvicinava all ...