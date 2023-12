Adesso sappiamo che il Samsung Galaxy S23 FE arriverà presto in Europa

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) IlS23 FE avrebbe dovuto essere messo in vendita innon prima del 2024, ma il colosso di Seul sembra aver cambiato idea. Stiamo vedendo debuttare il telefono Fan Edition in Germania, dove è già disponibile per il preordine con bonus per i primi utenti al seguito. Il produttore sudcoreano ha annunciato ufficialmente ilS23 FE in Germania, il che potrebbe significare che altri Paesi europei riceverannoil device. In Germania, ilS23 FE è disponibile per il preordine a 699 euro. Il modello da 256GB costa 759 euro. Il telefono può essere preordinato in Germania in una delle sei opzioni di colore, inclusi quattro colori standard – menta, grafite, crema e viola – oltre a indaco e tangerine, che sono ...