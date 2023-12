Addio ad Andre Braugher | attore in Brooklyn Nine-Nine | il dolore di Shonda Rhimes

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)è morto a 61 anni. L’americano, conosciuto per il ruolo di Raymond Holt nella sitcom, aveva recitato in alcuni film e programmi televisivi di grande successo. A dare l’annuncio della scomparsa è stato il suo agente, dichiarando inoltre che è sopraggiunta dopo breve malattia. Tanti i messaggi di cordoglio comparsi in Rete, tra cui anche quello della produttriceche l’aveva guidato in The Residence. Chi eraNato a Chicago nel 1962,ha iniziato a recitare da giovanissimo. Nel 1989 ottiene il suo primo ruolo televisivo importante ed è nel cast della serie Kojak. Viene così ...

