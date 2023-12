Addio a Rory Tancredi | impiegata all’IC5 di Pozzuoli

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) È volata via, una donna dal cuore sincero, altruista, una lavoratrice seria, colta e professionale; amante dei gatti che accoglieva, curava e accudiva. Paziente, dolce, riservata, mai una parola fuori posto. La piange così la sua famiglia ed il personale dell’IC 5 Artiaco di, doveprestava servizio, comepresso la Il Blog di Giò.

McIlroy attacca Stenson: "Il suo addio la miglior cosa che potesse accadere a Team Europe"

Volano gli stracci nel golf mondiale dopo il passaggio di Jon Rahm alla SuperLega araba.McIlroy, dopo aver chiesto regole nuove per far rientrare lo spagnolo tra i convocabili in ... "Il suo...

McIlroy attacca Stenson: un fortuna il suo addio alla Ryder Golfando

Formula 1, addio a un uomo simbolo del Circus: ha rifatto grande la Ferrari SportItalia.it

McIlroy attacca Stenson: “Il suo addio la miglior cosa che potesse accadere a Team Europe”

Dopo il caso Rahm, Rory McIlroy con un tweet gela lo svedese, capitano di Ryder Cup per qualche mese prima di passare con gli arabi.

Spalletti è andato oltre il mito di Maradona, ma il suo addio ha cancellato la speranza di un ciclo (Gazzetta)

Spalletti è stato il primo a vincere dopo Diego, portando Osimhen a fare meglio dell'ex Pibe per la combo tricolore-titolo di capocannoniere.