Addio a Andre Braugher | il capitan Holt di Brooklyn Nine-Nine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ci ha lasciati a 61 anni, conosciuto anche con il nome di uno dei suoi personaggi più riusciti, Raymond, il volto più amato della sitcom americana. A dare la triste notizia è stato il suo agente, rivelando che la causa del decesso sarebbe dovuta ad una breve malattia. Per sempre L'articolo proviene da Il Difforme.

Il Telegraph duro con lo United: "Contro il Bournemouth la prestazione più pietosa della stagione"

Ma se gioca così male, allora può direalla Champions League. Il Bournemouth è stato ... ma non riversiamo tutti i problemi della squadra in Europa in questa stagione suOnana, anche se la ...

Addio a Andre Braugher: una breve malattia la causa della morte. Si è spento a 61 anni • TAG24 Tag24

L'addio ad Andrea Pardini. Sabato nella pieve di Calci LA NAZIONE

È morto Andre Braugher: grave lutto per i fan di Brooklyn Nine-Nine, Bojack Horseman e molto altro

È morto Andre Braugher: l'attore di Brooklyn Nine-Nine, Dr. House e Bojack Horseman aveva appena 61 anni. Lutto per i fan ...

L’annuncio di Papa Francesco: ha preparato la sua tomba. Ecco quando dirà basta

Nel corso di un’intervista, Papa Francesco ha fatto il punto sul suo ruolo di Pontefice svelando di aver preparato tutto per l’addio. Ha destato molta preoccupazione nelle ultime settimane lo stato di ...