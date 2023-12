Acqua Flash riapre a Licola | nel parco anche un’arena da 10 mila spettatori

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Untico ristrutturato di oltre 50mq,per eventi e concerti per 10, un parcheggio di oltre 40mq, 200 posti di lavoro e 15 milioni di investimento: questi i numeri emersi nel corso della conferenza stampa per la riapertura dell’di, nel comune di Giugliano in Campania (Napoli). Ilaprirà i battenti il 28 maggio del prossimo anno, questo l’annuncio di Gianluca Vorzillo, presidente di Tanit e socio unico di V-Park, che gestirà la struttura, recentemente aggiudicata all’asta per circa 3 milioni di euro alla Ventuno Srl, dalla Sezione fallimentare del Tribunale di Napoli.tornerà a maggio con ...