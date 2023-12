Accadde oggi | 13 dicembre | Gianluca Zambrotta ed altre ricorrenze 

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) 13edricorrenze La scorsa settimana vi abbiamo raccontato del primo gol con la maglia del Bari di Yksel Osmanovski e Peter Knudsen: il 131998metteva a segno l'ultima rete con la casacca biancorossa. Un lustro prima dalla dipartita di Paolo Giammarco, 81 presenze (compresi tre spareggi) in Serie A con i 'Galletti'. P.S. Non abbiamo dimenticato che esattamente un quarto di secolo fa il compianto Sinisa Mihajlovic realizzava quella tripletta alla Sampdoria. Nello stesso giorno della presenza n°500 in Serie A dell'amico Roberto Mancini.