A Natale un italiano su tre regalerà prodotti enogastronomici

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Siamo entrati nel vivo del periodo natalizio. Un momento con un'atmosfera magica fatta di luci, colori e anche shopping e regali. In generale, considerando tutte le spese previste per questo periodo, la maggioranza degli italiani si è fissato un budget di spesa inferiore ai 500 euro, con una concentrazione maggiore nella fascia tra 100 euro e 300 euro. Nello specifico dei regali da donare ad amici e parenti, circa 1su 3, il 31,7%, acquisterà (o è solito acquistare) beni alimentari ecome vini e cesti natalizi con assortimenti vari. Un regalo “utile” e che valorizza e premia le eccellenze dei nostri territori. A seguire sul podio troviamo i capi di abbigliamento e i giocattoli per i più piccoli che, più di tutti, vivono questo periodo con particolare gioia. Nonostante la frenesia dei ...

Meteo in peggioramento ma poche piogge, temperature in calo

...Centro meteomostrano, all'inizio della settimana prossima una nuova fase di tempo stabile e clima abbastanza mite per l'Italia, cui potrebbe seguire un nuovo affondo freddo prima di. ...

Che ansia il pranzo di Natale: un italiano su dieci si sente sotto esame Dissapore

Natale, per i regali spesa in calo per un italiano su cinque Il Sole 24 ORE

Regali di Natale, uno su quattro può incendiarsi: ecco i prodotti che è meglio non spedire

Natale, tempo di regali. Un rituale che si intreccia con la vita dell’uomo fin da tempi più remoti. Che si tratti della mamma, della vostra migliore amica o del partner, uno dei ...

Panettone artigianale Juparanà ha quello perfetto per un Natale gustoso e raffinato

11), ci svela il segreto per un Natale davvero speciale. In questo periodo festivo, in cui la tavola diventa il cuore delle celebrazioni, non c'è miglior regalo di un panettone artigianale di ...