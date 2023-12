A Natale un italiano su tre regalerà prodotti enogastronomici

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Siamo entrati nel vivo del periodo natalizio. Un momento con un’atmosfera magica fatta di luci, colori e anche shopping e regali. In generale, considerando tutte le spese previste per questo periodo, la maggioranza degli italiani si è fissato un budget di spesa inferiore ai 500 euro, con una concentrazione maggiore nella fascia tra 100 euro e 300 euro. Nello specifico dei regali da donare ad amici e parenti, circa 1su 3, il 31,7%, acquisterà (o è solito acquistare) beni alimentari ecome vini e cesti natalizi con assortimenti vari. Un regalo “utile” e che valorizza e premia le eccellenze dei nostri territori. A seguire sul podio troviamo i capi di abbigliamento e i giocattoli per i più piccoli che, più di tutti, vivono questo periodo con particolare gioia. Nonostante la frenesia ...

Stare qualche ora all'aria aperta, fare attenzione al cibo e agli orari, creare un'atmosfera rilassante e abbandonarsi alla meraviglia. È questa la ricetta per un Natale felice e non troppo stressante

