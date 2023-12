A Napoli torna l’entusiasmo | il dato in vista del prossimo match

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Dopo-Braga, alle pendici del Vesuvio potrebbe esseretoall’apparenza perso. Ilparla abbastanza chiaro. Ottavi di finale di Champions League raggiunti per ilto a vincere in quel del Maradona dopo le ultime e buie uscite. Gli azzurri, nonostante qualche difficoltà iniziale, sono infatti riusciti a sbloccare sin da subito il, grazie ad un rocambolesco autogol seguito da un’altrettanto rocambolesca rete di Victor Osimhen. L’immediato raddoppio partenopeo ha così indirizzato l’andazzo della sfida già nel primo tempo, con i ritmi che si sono quindi notevolmente e comprensibilmente abbassati. L’importante era infatti raggiungere il risultato sperato, che ha permesso non solo a Mazzarri ed i suoi di approdare tra le migliori ...