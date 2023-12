A Napoli il primo centro comunale per anziani con Alzheimer | laboratori e assistenti per le famiglie

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ci sarà spazio per il risveglio muscolare, per lo yoga della risata, ma si potranno seguire anchedi creta ed argilla, o quella della lettura e della recitazione. Apre ailper gliaffetti dale saranno 24 gli ospiti. ll taglio del nastro ci sarà mercoledì 20 dicembre, alla Rsa Villa San Giuseppe di via Colli Aminei. I 24saranno accolti dal martedì al venerdì e si alterneranno su giorni e settimane e in base alle attività proposte, mentre il sabato tutti gli ospiti potranno partecipare a un pranzo come momento conviviale con la cooperativa sociale, con gli operatori ed i caregiver. Le attività saranno condotte da educatori, terapisti occupazionali, specialisti e psicologi. Una parte di ...