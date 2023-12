A Molfetta la finale del Concorso di Composizione per banda

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Si avvicina la conclusione della terza edizione del Festival Nazionale Bande da Giro organizzato dall’Associazione Nazionale Bande da Giro (Anbg) e patrocinato da Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di, con la seratadedicata al “Primodiper” fortemente voluto dal direttivo ANBG al fine di mantenere vivo lo spirito e la conseguenza temporale tra gli storici autori e i nuovi compositori, tutelare e divulgare il ruolo dellamusicale ai tempi d’oggi e dare nuova linfa ed incrementare il repertorio contemporaneo e ladi musica originale per. Il, aperto a compositori di qualsiasi nazionalità senza limiti di età, ha riscosso per la sua prima edizione ...

Calcio - Real sconfitto dalla capolista

Nela rendere meno amara la sconfitta c'è il goal della bandiera segnato dal 2003 Donato ... Giovedì 14 Dicembre ci sarà da recuperare la gara sospesa amentre il prossimo impegno ...

La Pavimaro Pallacanestro Molfetta si aggrappa a Infante, Altamura domata 64-58 Quindici - Molfetta

IMPRESA DEL MOLFETTA CALCIO, MISTER DI DOMENICO E' IN FINALE DI COPPA ITALIA DI ECCELLENZA PUGLIA ruvochannel.com

Molfetta Sportiva, tris di cessioni: salutano Palmieri, Fiorentino e Caruso

Cresce l'attesa per la prima partita nei play-off per la Molfetta Sportiva 1917 Sabato la sfida secca contro il Trani FC al "Petrone" Terza Categoria, la Molfetta Sportiva 1917 si conferma in zona pla ...

Il Punto sulla Serie B Interregionale dopo il 12° turno

12^ GIORNATA GIRONE A Fuga in vetta alla classifica di Saronno che, con 22 punti di Pietro Ugolini e 21 di Matteo Beretta, supera senza troppi problemi ...