‘A Christmas Magic’ | il ‘Christmas Show’ dei Me Contro Te

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il duo di YouTuber più amato dai bambini, nel magico mondo di AMagic, portano in scena il MeteShow. Uno spettacolo speciale in scena il 12 e il 13 dicembre alle ore 19:15 sul grande palco dell’ALLIANZ MiCo (CityLife). Luì e Sofì intrattengono il pubblico con uno show originale e mai portato in scena prima d’ora a tema prettamente natalizio, nel quale si esibiscono sulle note dei brani contenuti in Natale con Lui & Sofì, il loro nuovo album di canzoni di Natale uscito il 24 novembre. Per partecipare all’evento basta acquistare un biglietto per accedere al Parco in una fascia oraria dalle 16:30 in poi (biglietti in vendita sumagic.it). AMagic – prodotto da Vivo Concerti, e pensato e sviluppato dalla creatività di Giò Forma – apre le porte al ...