A che ora lo sci alpino nel fine settimana | programma Val Gardena | Alta Badia e Val d’Isere 14-18 dicembre | guida tv e streaming

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Si avvicina il Natale e la Coppa del Mondo di scicome sempre concentra tantissime gare in queste settimane e moltissime di queste sono in Italia. Una vera scorpacciata di eventi: gli uomini saranno protagonisti in Vale in, mentre le donne saranno di scena in Val. Da giovedì si comincia a gareggiare sulla mitica Saslong, visto che la Valrecupererà una delle discese cancellate a Zermatt-Cervinia. Poi venerdì ci sarà il superG e sabato nuovamente un’altra discesa. Gli azzurri sperano di interrompere un tabù vittoria che dura addirittura dal 2008. Dalla Valpoi gli uomini si trasferiranno in, in quello che è un appuntamento storico e speciale per gli specialisti del gigante. ...