(Di mercoledì 13 dicembre 2023) “Aholecon glida”. Parola di. Il “re del cioccolato e implacabile giudice di Bake Off Italia”, durante una diretta a Radio Deejay per presentare il suo libro – La magia e l’arte del cioccolato (Cairo editore) ha ricordato l’epoca in cui tra i 1989 e il 1992 da allievo di Gualtiero Marchesi, ma già chef pasticciere, aveva dei sottoposti poi diventati rinomati chef. Tra questi Oldani, Crippa e. Su quest’ultimo è tornato il ricordo del 59enne tedesco naturalizzato italiano, che dal 1992 ha aperto una pasticceria in zona Risorgimento a Milano: “Ahole ...

Il piatto perfetto per la vigilia di Natale e Capodanno: fregula, astice e spumante

Un'Esperienza Culinaria da Non Perdere Come afferma lo chef, "la cucina è l'arte di trasformare il cibo in emozioni". Quindi, perché non provare questa ricetta per la Vigilia di Natale e ...

“A Carlo Cracco ho fatto pulire le piastrelle con gli spazzolini da denti”: la rivelazione di Ernst Knam

Consegna il pane da una finestrella: la passione di Lorenzo rianima il centro storico

Dare valore alle materie prime è la sua missione La nuova, antica frontiera del pane. Lorenzo Cesari, marchigiano, 30 anni, ha lasciato il lavoro in fabbrica e oggi il suo micropanificio in centro a S ...