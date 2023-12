12 Dicembre 2023 – Il neo presidente argentino stoppa le opere pubbliche i cui lavori non sono ancora iniziati

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il governodelJavier Milei non procederà più ad aste pere cancellerà quelle già aggiudicate, i cuinon. Non cifondi a sufficienza. La Nato “farà parte del futuro dell’Ucraina, ma per ora dobbiamo assicurarci che vinca la guerra” con la Russia. Lo ha detto ilUsa, Joe Biden. IlUsa approva poi un nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina del valore di 200 milioni di dollari L’Ucraina secondo ilZelensky avrebbe soddisfatto tutte le raccomandazioni fissate dalla Commissione europea per avviare le discussioni sull’adesione di Kiev all’Ue. Il governo presentato oggi dal nuovo ...