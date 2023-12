1000 Miglia Experience 2023 viaggio tra deserti e luci di Abu Dhabi

Leggi su modaemotorimagazine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) LaUAE nella sua 2ª edizione, ha avuto luogo nella suggestiva cornice di Dubai, dal 3 al 7 dicembre scorsi, per 4 giorni di puro piacere e passione. Tra lesfavillanti e le dune silenziose del deserto, il rombo dei motori classici ha risuonato nel Circuito di Yas Marina, segnando il trionfo di talento e passione.UAE Abudesert, l’evento La manifestazione ha riunito oltre 100 equipaggi provenienti da tutto il mondo a competere in una gara di regolarità fuori dagli schemi. Esplorando territori e ambienti insoliti, a volte ostili, per questo genere di competizioni, tradizionalmente radicate in Italia ed Europa. Tutto ...