Zuppa di Porro 12 dicembre 2023

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 12 dicembre 2023)di. Amici commensali un giornata più pallosa di quella di oggi sui quotidiani è da tempo che non si vedeva. Roba che il corrierone deve tirare fuori dal garage Polito. Niente non c’è niente e poi dici che ti butti sui ciensi di Tik Tok. C’è un po’ di mes, c’èil fenomenale sconto sul terzo mandati del governatori, c’è la proroga del superbonus. Sì il fallimento della Cop28 non èmale, ma messa in secodno piano. Un pianto #rassegnastampa12dic L'articolo proviene da Nicola