Zerocalcare spegne 40 candeline | dalla periferia al successo mondiale

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 12 dicembre 2023)festeggia oggi i suoi 40 anni. Michele Rech, questo il vero nome del fumettista romano (anzi, di Rebibbia per la precisione, perché Rebibbia regna)è nato ad Arezzo il 12 dicembre 1983 e da circa 10 anni si è imposto – suo malgrado, non per mettergli ansia – sulla scena italiana e internazionale con i suoi graphic novel. Dal blog dove ha iniziato a pubblicare le prime strisce fina all’Enciclopedia Calcarea, che spiega come sono stati ideati i personaggi dei suoi fumetti e che ha presentato nuovamente qualche giorno fa quando si è raccontato in un’intervista a Serena Dandini, all’Auditorium della fiera alla Nuvola dell’Eur a Roma, in occasione della fiera “Più Libri, Più Liberi”. Michele Rech è un fumettista italiano noto e apprezzato anche all’estero: ha preso il nome d’arte dal ritornello dello spot televisivo di un prodotto anti-calcare per ferro da ...