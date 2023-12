Zeman ricoverato in ospedale | ha avuto un malore

Leggi su rompipallone

(Di martedì 12 dicembre 2023) Zdenek, allenatore del Pescara, è statodopo unche l’ha colpito in mattinata al termine dell’allenamento. Zdenek, attuale allenatore del Pescara è statoin. Il tecnico boemo è stato colpito da unin mattinata ed è statopresso la clinica Pietrangeli dopo l’allenamento della mattinata. Fortunatamente, come comunicato dal Pescara, pernon si tratta di nulla di grave, anche se resterà sotto osservazione per alcuni giorni. Infatti l’allenatore è stato colpito da un’ischemia transitoria, motivo per cui sono state prese le dovute precauzioni. Di conseguenza il tecnico salterà le prossima sfide di campionato e non sarà sulla panchina del Pescara probabilmente per ...