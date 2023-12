Zelensky incontra Biden | a Washington il sostegno Kiev si fa tiepido

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il presidente ucraino è negli Usa per perorare la causa degli aiuti a: ma dopo l'accoglienza fredda del Congresso, e con la pausa natalizia alle porte, è difficile che novità giungano prima del nuovo anno

joe biden - volodymirle armi e la guerra israele hamas - vignetta by osho CREMLINO, 'INCONTRO BIDEN -NON CAMBIERÀ NULLA' - Dall'incontro tra i presidenti americano Joe Biden e ucraino Volodymyr...

Ringraziando il presidente Usa per il sostegno degli Stati Uniti, Zelensky ha ricordato di aver avuto incontro con Fmi e Banca Mondiale che sono rimasti "impressionati dalla crescita economica ...

Biden e Zelensky si incontrano per discutere della situazione in Ucraina Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accolto oggi il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nello Studio Ovale per d ...