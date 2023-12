Zelensky alla Casa Bianca | la leadership occidentale può affrontare più crisi Parla Sendak

Leggi su formiche

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il passaggio del presidente Ucraino a Washington, in corso proprio durante la stesura di questo pezzo, ha una valenza tutt’altro che simbolica. L’arrivo di Volodymyrintende infatti andare a influire su una serie di processi politico-amministrativi che riguardano gli Stati Uniti e non solo, mentre la guerra a Gaza attira sforzi e attenzioni, e Taiwan scricchiola. Per questo “è molto importante che come Occidente mostriamo la nostrasu determinate questioni di politica estera, il mondo se lo aspetta”, spiega la direttrice del Transatlantic Defense and Security Program del Center for European Policy Analysis, Catherine. Per quali motivi la visita dia Washington è rilevante? La visita di oggi è importante perché invitando...