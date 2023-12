(Di martedì 12 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyry ha avvertito gli Stati Uniti che qualsiasi esitazione nel sostegno a Kiev rafforzerebbe le dittature di tutto il mondo, dato che i finanziamenti americani per la difesa dell’Ucraina contro la Russia sono destinati a scadere entro la fine del mese. “Quando il mondo libero esita, le dittature festeggiano”, ha dichiaratoy alla National Defense University di, in vista degli incontri previsti percon il presidente Usa Joee i leader del Congresso. “La guerra della Russia contro l’Ucraina è in realtà una guerra contro tutta l’Europa libera”, ha detto ancoranel suo intervento, aggiungendo che “vuole dividere l’Europa per la prima volta dalla caduta del muro di Berlino. I ...

News su Zelensky a Washington, oggi vede Biden: “Ritardo aiuti Usa fanno gioco Putin”

Zelensky a Washington da Biden, spinge gli Usa a non rallentare gli aiuti a Kiev: 'E' quello che vuole Putin'

I ritardi a Capitol Hill sono quello che vuole Vladimir Putin..." Il messaggio di Volodymyr, che parla davanti alla platea della National Defense University di, è chiaro e ...

Ucraina-Russia, Zelensky a Washington vede Biden oggi: ultime news sulla guerra Adnkronos

Zelensky a Washington: la guerra di Putin è contro tutta l'Europa libera RaiNews

Ukraine-Russia war – live: Putin’s forces unleash new offensive as UK sends fresh weapons to Kyiv

Up to 40 percent of all ‘combat engagements’ between Russia and Ukraine are around one eastern town on the frontline, says the British MoD ...

Guerra Ucraina-Russia, ultime news oggi: Zelensky a Congresso e Casa Bianca per superare stallo negli aiuti

La guerra in Ucraina è al 657esimo giorno. Tutti i principali aggiornamenti in diretta di martedì 12 dicembre 2023 ...