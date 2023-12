Zelensky a Washington | oggi vede Biden | “Ritardo aiuti Usa fanno gioco Putin”

Leggi su italiasera

(Di martedì 12 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyry ha avvertito gli Stati Uniti che qualsiasi esitazione nel sostegno a Kiev rafforzerebbe le dittature di tutto il mondo, dato che i finanziamenti americani per la difesa dell’Ucraina contro la Russia sono destinati a scadere entro la fine del mese. “Quando il mondo libero esita, le dittature festeggiano”, ha dichiaratoy alla National Defense University di, in vista degli incontri previsti percon il presidente Usa Joee i leader del Congresso. “La guerra della Russia contro l’Ucraina è in realtà una guerra contro tutta l’Europa libera”, ha detto ancoranel suo intervento, aggiungendo che “vuole dividere l’Europa per la prima volta dalla caduta del muro di Berlino. I ...