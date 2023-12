Zdenek Zeman Ricoverato Dopo un Malore | Lieve Ischemia Transitoria | Stabile ma Stop Temporaneo

(Di martedì 12 dicembre 2023) Pescara - "Il Mister della Delfino Pescara 1936 in Ospedale per Accertamentil'Incidente" Questa mattina, prima dell'allenamento programmato, il mister della squadra biancazzurra,, ha avuto un leggeroche si è rivelato essere una. A seguito di questo episodio, è statopresso la clinica Pierangeli di Pescara. La società Delfino Pescara 1936 rassicura sulla situazione, dichiarando che al momento le condizioni del mister sono buone e stabili. Tuttavia, sarà necessario chesi assenti per qualche giorno per ulteriori accertamenti medici. La notizia preoccupante arriva mentre la squadra si prepara per le prossime sfide, e ora la priorità è la salute del tecnico che dovrà ...

Verso Catania - Pescara: i rossazzurri alla ricerca di un successo per lo slancio

Quattro vittorie consecutive e ottimismo per il futuro. Questa l'istantanea del momento del Pescara di, prossimo avversario del Catania nella sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C, in programma per mercoledì 13 dicembre allo stadio "Angelo Massimino" di Catania ...

Verso Catania-Pescara: i rossazzurri alla ricerca di un successo per lo slancio ItaSportPress

Un malore per Zeman, non sarà in panchina a Catania Forza Pescara

ZEMAN: "QUESTA SERIE C NON MI PIACE, I DIRITTI TV FANNO DANNI"

Intervistato dal portale Forzapescara.com in occasione della festa di Natale del Pescara, Zdenek Zeman, allenatore dei biancazzurri, non le ha mandate ...

Verso Catania-Pescara: i rossazzurri alla ricerca di un successo per lo slancio

Quattro vittorie consecutive e ottimismo per il futuro. Questa l'istantanea del momento del Pescara di Zdenek Zeman, prossimo avversario del Catania nella sfida valida per i quarti di finale della Cop ...