Zahara | morta a 36 anni la cantante simbolo del Sudafrica Cantò per Mandela

Leggi su dilei

(Di martedì 12 dicembre 2023) Con un post su X il ministero della Culturano ha dato la notizia della prematura scomparsa di Bulelwa Mkutukana,pop conosciuta in tutto il mondo con il nome d’arte, “fiore che sboccia”. L’artista 36enne era ricoverata in ospedale per complicazioni al fegato dovute alla dipendenza da alcool., l’artista dei record Autodidatta,aveva raggiunto il successo nel 2011 con l’album Loliwe, sold out in 72 ore e, a meno di venti giorni dal lancio, doppio disco di platino incon oltre 100mila di copie vendute nel paese.è stata la seconda musicista più famosa del, superata solo da Brenda Fassie. Nativa xhosa, cantava mescolando la sua lingua madre – un dialetto parlato in ...