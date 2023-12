(Di martedì 12 dicembre 2023) Ho formattato un PC e installato software da zero; nel farlo, per qualche giorno ho usato il browser di Microsoft, Edge, senza personalizzarlo in alcuna maniera e senza fare uso di alcun sistema per filtrare la pubblicità. Nella home page, che sembra quella di una testata giornalistica, tra le altre cose ho trovato un articolo (ovviamente un annuncio pubblicitario) che si presentava così: Ho ovviamente cliccato, come avranno fatto tanti altri, specie quelli che non amano moltissimo Euro e Unione Europea. E sono finto su un sito con un titolo decisamente diverso: Major: La Cina approva ufficialmente e finanzia lo sviluppo di una criptovaluta, definendola “moneta ufficiale”L’articolo, se così possiamo chiamarlo, è fotocopia di mille altri che abbiamo già visto, perché in realtà siamo di fronte all’ennesimadel trading da 250 euro, uguale a quelle telefonate di ...

Cose da Sapere sugli Scambi di Bitcoin Centralizzati e Decentralizzati

Inoltre, se sei interessato agli investimenti in criptovaluta, potresti anche prendere in considerazione l'idea di investire indigitale utilizzando. Attualmente, molte persone ...

Yuan Profit TRUFFA Butac

Lo yuan è utilizzato in meno del 5% delle transazioni a livello globale. Il dollaro supera l'80% quoted business

Books worth 1.4 million yuan donated to rural schools in China

About one million yuan ($139,330) and books worth 1.4 million yuan will be ... discussing knowledge such as cost and profit, risk prevention and savings. As a national public foundation under the ...

Chinese billionaire Wang Jianlin loses control of Hong Kong IPO candidate in deal to avert US$5.3 billion crunch

Changes in control of Zhuhai Wanda, the world’s largest mall operator, came after Wang Jianlin’s Zhuhai Wanda failed to list in Hong Kong by end-2023 as stipulated under a 2021 deal with outside ...