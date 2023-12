Youth League 2023 24 | pari tra Napoli e Braga | finisce 2-2

Leggi su sportface

(Di martedì 12 dicembre 2023)con un pareggio l’avventura indel. La formazione partenopea, già eliminata dalla competizione, riesce infatti a fermare sul 2-2 ile conquista così il terzo posto nel girone C con 4 punti, davanti all’Union Berlino. A passare in vantaggio è la squadra portoghese, che al 40? sblocca la partita con il tocco di Sà sulla punizione dalla trequarti di Goncalves. Nella ripresa è immediato il pareggio degli azzurri con Borriello, che infila un preciso diagonale mancino e fa 1-1. Ilsi fa nuovamente sentire in avanti e torna in vantaggio al 63? grazie a Furtado, che conclude un contropiede magistrale battendo Pellino con il sinistro. Dieci minuti dopo arriva il pareggio delcon Ballabile, che trova un gran gol con il sinistro a ...