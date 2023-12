X-Style | gli ospiti e gli argomenti di martedì 12 dicembre

(Di martedì 12 dicembre 2023) X-, glie glidel nuovo appuntamento su Canale 512, dallo Studio 4 di Cologno Monzese, nuovo appuntamento con “X-”, il magazine settimanale della seconda serata di Canale 5 dedicato a moda, costume, tendenze e personaggi dello stile. Conduce Giorgia Venturini. Leggi anche –> Le Iene, glie le anticipazioni di12Tra glidella puntata: Moda in viaggio: i look da mettere in valigia e le destinazioni più trendy per le vacanze. Opere a quattro mani, anzi a due menti: quando l’estro si raddoppia, tra musica, moda e arte. Ripercorrendo scatti e memorie di un obiettivo, il fotografo Tony Thorimbert racconta l’arte di immortalare ...

Da Simona Ventura a Sophie Codegoni, le vip che non rinunciano al tailleur

... look perfetto per X -. Tutti i colori del tailleur Da quello bianco di Francesca Fagnani a ... il suo look e tuttialtri li trovi nella gallery.

Biella: Federico Fashion Style arriva a "Gli Orsi" Prima Biella

La magia di Wonderland, la grande danza, lo street urban style, gli incontri della Terrazza della Dolce vita e ancora ... Rimini turismo

Effetto serra spiegato ai bambini: schema e riassunto semplice

Anche perché non sempre gli adulti sanno quello che effettivamente succede al globo. Ecco, allora, come spiegare ai bambini l’effetto serra, con riassunto, schemi e video che possono tornarci utili.

Serie A: ecco gli squalificati per il 16° turno

In attesa del comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, ecco gli squalificati per la giornata 16 di Serie A. Saranno in 8 a saltare il prossimo turno.