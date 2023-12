WWE | Nikkita Lyons sarà a NXT stanotte | la card aggiornata

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 12 dicembre 2023) La WWE ha reso noto che, dopo il ritorno di settimana scorsa,nuovamente a NXT, dopo il lungo infortunio al crociato ed al menisco che l’ha tenuta lontana dal ring per quasi tutto il 2023. Ecco qui di seguito il video promo preso dal canale X della compagnia e ladello show: The landscape of #WWENXT continues to change as we know it!Don't miss the fallout from @WWENXT Deadline tomorrow night at 8/7c on @USANetwork. pic.twitter.com/Qw0TqBsj0Q— WWE (@WWE) December 12, 2023 Eddy Thorpe vs. Dijak Meta-Four (Noam Dar, Oro Mensah & Lash Legend) vs. Josh Briggs, Brooks Jensen & Fallon Henley Inizierà l’NXT Men’s Breakout Tournamentapparirà durante lo show