WWE | La Royal Rumble punta a raggiungere il record di affluenza nell’arena

(Di martedì 12 dicembre 2023) Lasi terrà il 27 gennaio 2024 al Tropicana Field di St. Petersburg, Florida. La compagnia sta già facendo di tutto per organizzare al meglio la manifestazione. Dopotutto, i fan non vedono l’ora di assistere a uno dei quattro Big Four Premium Live Event. Voci di corridoio Secondo rumor, lasta andando alla grande per quanto riguarda la vendita dei biglietti. Non si conosce la cifra ma si prevede un incasso di quasi 8 milioni di dollari. Molto semplicemente si vuolela più grandedi pubblico o la seconda più grande, come l’Alamodome un anno fa. In questo caso si parla di 50.000 persone presentiche, soprattutto con l’annuncio di Punk nel match, potrebbero presenziare.

Wrestling, chi era Bray Wyatt: l'erede designato di "The Undertaker"

... eliminandolo anche nellaRumble 2014) in un match che in un modo o nell'altro raggiunse il ... L'ultimo grande lascito di Wyatt al mondo dellasi è avuto a partire dal 2019, quando ha messo in ...

WWE: Decisione semplice per CM Punk, adesso la Royal Rumble senza saltare la fila Zona Wrestling

Nuovo grandissimo nome annunciato per la Royal Rumble 2024 a Raw World Wrestling

5 Iconic Stories That Shaped WWE in 2023

The year 2023 is coming to a close! And it was seemingly one of the most intriguing years in WWE. Indeed, the company did it all to capture the attention of the fans and threw many surprises their way ...

5 WWE superstars who can win Royal Rumble 2024

CM Punk is a prominent figure who possesses the potential to emerge victorious in the Royal Rumble of 2024. It is highly likely that WWE would aspire to elevate Punk's status as a leading figure in ...