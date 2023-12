WWE | Doppio match titolato a Raw settimana prossima | ecco il regalo di Natale di Adam Pearce

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 12 dicembre 2023) La WWE ha annunciato ben duetitolati per il prossimo episodio di Raw, in quello che sarà l’ultimo TV show live del 2023. Saranno in palio entrambi i titoli di coppia, ovvero gli Undisputed ed i Women’s Tag-Team Titles: se nel primo caso il Judgment Day, ovvero Finn Balor e Damian Priest, difenderanno gli allori contro i Creed Brothers, Chelsea Green e Piper Niven se la dovranno vedere con Katana Chance e Kayden Carter, ex campionesse di coppia quando esisteva ancora la divisione tra NXT e Women’s Tag-Team Championship. Questi sono al momento gli unici due incontri annunciati per lo show, anche se è probabile che altriverranno ufficializzati più avanti questa. Al momento non è prevista la presenza di CM Punk, fresco di firma con il brand di, mentre sarà ...