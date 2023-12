WWE | Decisione semplice per CM Punk | adesso la Royal Rumble senza saltare la fila

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 12 dicembre 2023) Dal suo clamoroso ritorno in WWE in quel di Survivor Series, CMnon era stato ancora assegnato ad alcun roster, figurando come free agent. Tutti pensavano che la sua collocazione fosse Raw, ma in quest’ultima settimana il Best in the World ha ascoltato le offerte di tutti i brand, persino NXT nel simpatico siparietto di Deadline con Shawn Michaels, sulla falsariga di quanto fatto da Randy Orton che ha poi optato per firmare con SmackDown. Era molto attesa quindi la suaquesta notte ed è arrivatasorprese. Il “bentornato” di Rollins CMha fatto un “excursus” sulla sua carriera, dall’esordio proprio a Cleveland città dello show di stanotte, prima di essere spedito in OVW. Non è stato facile per lui, ma poi a Cleveland anni dopo ci è tornato da campione del mondo, prima che Randy ...