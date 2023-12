WWE | Annunciato il primo match di CM Punk | ecco la data ed avversario!

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 12 dicembre 2023) Finalmente è giunto il momento. Dopo il clamoroso ritorno in quel di Survivor Series e le varie apparizioni in giro per tutti i principali show della federazione di Stamford, il rientrante CMha il suoUfficiale Il 30 dicembre in quel di Los Angeles al KIA Forum,affronterà Dominik Mysterio in quel che si preannuncia un live event di tutto rispetto! Attualmente per ora ilnon sarà “televisivo” ma ci saranno sicuramente tantissime testimonianze da parte dei fan!