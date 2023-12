Volley | Civitanova espugna Maaseik con una grande rimonta nel terzo set | primo posto in Champions League

(Di martedì 12 dicembre 2023)ha sconfitto il Nolikocon un lottatissimo 3-0 (25-22; 27-25; 26-24) e ha conquistato la terza vittoria consecutiva nelladimaschile, confermandosi al comando del gruppo E con 3 successi (9 punti). I cucinieri sono riusciti a imporsi in Belgio dopo un’autentica battaglia sportiva e hanno compiuto un passo importante verso ilmatematico che garantisce l’accesso diretto ai quarti di finale della massima competizione europea. Il primato andrà puntellato tra nove giorni nel confronto casalingo con il Praga, al momento secondo in graduatoria con 1 vittoria e 3 punti (tra due giorni i cechi incroceranno i rumeni dell’Arcada Galati). I cucinieri sono stati costretti a un combattuto spalla a spalla nel ...

