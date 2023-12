Volley | Champions League maschile 2023 2024 | Civitanova vince ancora | Maaseik ko 3-0 in Belgio

Leggi su sportface

(Di martedì 12 dicembre 2023)una vittoria europea per la Cucine Lube, che nella terza giornata della Pool E delladiha battuto in trasferta i belgi del Greenyardcon il punteggio di 3-0 (25-22, 27-25, 26-24) al termine di una partita assolutamente tirata fino alla fine. Gli uomini di Gianlorenzo Blengini restano così a punteggio pieno e continuano a non perdere set nella competizione, un fatto non da poco anche in vista della seconda fase che terrà conto pure dei risultati di questo primo girone. Una serata di altissimo livello in attacco, con qualche incertezza di troppo al servizio e in ricezione: protagonisti assoluti Nikolov e Lagumdzija, rispettivamente autori di 20 e 19 punti e con il ...