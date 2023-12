“Voi due | vi abbiamo scoperti” Grande Fratello | Anita e Garibaldi scoperti | pubblico inferocito

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 dicembre 2023)e Giuseppe sono stati. Come sapete all’interno della Casa ci sono una serie di regole da seguire e una di queste recita che è vietato togliersi il microfono. Ovviamente per i concorrenti a volte non è semplice avere sempre un microfono acceso sotto la bocca e così, di tanto in tanto, qualcuno commette l’infrazione e se lo toglie. È già capitato a molti. Fra questi ci sarebbe stata anche Beatrice Luzzi. L’attrice, col suo carattere deciso e le sue esternazioni dirette all’indirizzo degli altri concorrenti, si è conquistata diverse antipatie. L’ultima delle quali è senza dubbio Sara Ricci con la quale sembrava ci fosse un rapporto di amicizia. Invece proprio l’ultima entrata nella Casa ha rivelato che più che altro dal passato emergono delle ruggini con la collega. ...