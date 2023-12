“Viva Rai Due” | Fiorello ironizza su Salvini | “Immaginate una fiction su lui con attore di colore”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 12 dicembre 2023)ne ha per tutti Altro giro, altra corsa per ‘Rai2!’., Biggio, Casciari e tutta la banda hanno suonato la sveglia in una nuova puntata a suon di notizie, musica e buonumore. Uno dei temi più cari aè quello della satira politica. Si parte dal Mes e dal ministro Crosetto: “E’ uscito un film con lui protagonista, si chiama ‘Cattivissimo Mes’!”. Quindi, la Cop28: “Usano 315 aerei privati per riunirsi e finisce sempre a tarallucci e… Co2. La bozza scontenta tutti e c’è il silenzio di Pechino. Insomma, con questa Cop28 non si è concluso niente”. Scatta l’ironia anche sugli ambientalisti sceicchi: “Hanno proprio la faccia da ambientalisti, ma si può dare il clima in mano a questi? Tra l’altro Renzi li conosce tutti. Vi dico solo che ha fatto il pieno di diesel nella macchina elettrica…”. Si ...