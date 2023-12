Violenze sessuali e abusi infantili | vittime a rischio depressione | aborto e autolesionismo

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 12 dicembre 2023) Che effetti hanno ledi un partner e glisubiti durante l’infanzia? E no, non si parla di quelli immediati, del dolore provato durante questi atroci brutalità. Parliamo degli strascichi che si trascinano negli anni a venire, nel futuro tanto agognato dalle, che però spesso si rivela altrettanto problematico da affrontare. Per chi sopravvive, perché purtroppo c’è da mettere in conto anche l’eventualità peggiore, le conseguenze a lungo termine si ripercuotono inevitabilmente sulla salute, sia fisica sia mentale. Non c’è solo la violenza, lo stupro, l’abuso. C’è anche un dopo tutto da ricostruire, con difficoltà e spesso grossi ostacoli da superare, che non sono facili nemmeno da comprendere o quantificare. Si va infatti dallaall’...