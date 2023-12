(Di martedì 12 dicembre 2023) Il 2023 non è stato un anno da ricordare per Matteo. Il romano infatti non è riuscito, a causa di diversi problemi, soprattutto fisici, a dimostrare tutto il suo talento, uscendo addirittura fuori dalla top-100 del ranking e trovandosi costretto a giocare le qualificazioni al prossimo Australian Open. Il finalista di Wimbledon 2021 a fine stagione ha deciso anche di rivoluzionare il suo staff, lasciando il suo allenatore storico. Oggi, ai microfoni di Sky Sport, propriosi è espresso sul suo ex atleta: “Io e Matteo abbiamo deciso insieme di separarci, era inevitabile. Per il suo bene era importante un cambiamento. Il rapporto tra noi è rimasto sano, abbiamo fatto la scelta nel modo e nel tempo giusto.nei ...

Tennis Australian Open, Berrettini riparte da Brisbane e dalle qualificazioni . E (per ora) senza coach

Perché la fine del rapporto contestimonia che davvero per Matteo si sta per aprire un nuovo capitolo, mai come stavolta tutto da scrivere. Obiettivo Australia: si parte a fine ...

Vincenzo Santopadre: "Berrettini deve stare tra i primi 20 al mondo. Sinner è il numero 1 virtuale" OA Sport

Santopadre: "La separazione con Berrettini era inevitabile, scelta presa insieme" TennisItaliano.it

Vincenzo Santopadre: “Berrettini deve stare tra i primi 20 al mondo. Sinner è il numero 1 virtuale”

Il 2023 non è stato un anno da ricordare per Matteo Berrettini. Il romano infatti non è riuscito, a causa di diversi problemi, soprattutto fisici, a dimostrare tutto il suo talento, uscendo addirittur ...

Berrettini ha scelto, è Francisco Roig il suo nuovo coach

L'ex spalla tecnica di Nadal lo accompagnerà nella trasferta australiana che parte da Brisbane ...